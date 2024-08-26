View Larger Image Statement on the urgent need to conclude the present war and turn the pursuit of death and destruction towards the promotion of life and peace. Manal Zreineh2024-08-26T15:22:01+03:00August 26th, 2024|Diocesan| Share This Story, Choose Your Platform! FacebookXRedditLinkedInTumblrPinterestVkEmail Related Posts وفد من أساقفة الكنيسة اللوثريّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في زيارة تضامنيّة إلى الأرض المقدسة. Gallery وفد من أساقفة الكنيسة اللوثريّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في زيارة تضامنيّة إلى الأرض المقدسة. مدرسة المسيح الأنچليكانية في الناصرة تحتفل بتخرّج الفوج الثّامن والعشرين من طلابها Gallery مدرسة المسيح الأنچليكانية في الناصرة تحتفل بتخرّج الفوج الثّامن والعشرين من طلابها رياضة روحية مشتركة لمطرانية القدس ومطرانية دبلن وچلاندلو في العاصمة الايرلنديّة دبلن Gallery رياضة روحية مشتركة لمطرانية القدس ومطرانية دبلن وچلاندلو في العاصمة الايرلنديّة دبلن الإحتفال بعيد العنصرة في كاتدرائيّة القدّيس جورج في القدس Gallery الإحتفال بعيد العنصرة في كاتدرائيّة القدّيس جورج في القدس خدمة الشّركة المقدسّة في “العليّة” بيت القدّيس مرقس، عشيّة عيد العنصرة Gallery خدمة الشّركة المقدسّة في “العليّة” بيت القدّيس مرقس، عشيّة عيد العنصرة